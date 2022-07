Hanoi (VNA) - Le Vietnam devrait exploiter pleinement les avantages de la réduction et de l’exemption tarifaires apportées par l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour promouvoir l’exportation de noix de cajou vers la France, ont indiqué les experts.

Tranformation de noix de cajou pour l'exportation. Photo : VNA



Le taux d’imposition des produits vietnamiens à base de noix de cajou importés dans l’UE a été ramené à 0% après l’entrée en vigueur de l’EVFTA le 1er août 2020, créant un avantage concurrentiel significatif pour ce produit.Cette réduction est très importante car avant l’EVFTA, le tarif pour les noix de cajou vietnamiennes variait de 7% à 12%.Le conseiller commercial de l’Office du commerce du Vietnam en France, Vu Anh Son, a déclaré que l’accord est un bon outil pour aider le Vietnam à accroître ses exportations de noix de cajou vers l’UE en général et la France en particulier.Selon l’Office du commerce du Vietnam en France, en 2019-2020, la part de marché du cajou du Vietnam en France est passée de 61% à 46%.Dans les supermarchés et les hypermarchés, il n’y avait presque pas de produits à base de noix de cajou de marque vietnamienne car les entreprises vietnamiennes se concentraient principalement sur la vente en gros et non sur la vente au détail.Les experts ont averti que les noix de cajou vietnamiennes étaient confrontées à la concurrence sur le marché de l’UE.Il est conseillé aux entreprises exportatrices de s’assurer des réglementations sur l’origine et la sécurité alimentaire, de consulter des avocats sur les lois pertinentes et de mettre à jour les dernières informations relatives aux commandes et aux transactions pour éviter les risques.Le secrétaire général de l’Association de la noix de cajou du Vietnam (Vinacas), Dang Hoàng Giang a recommandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de prendre des mesures pour concrétiser les accords de coopération par le biais d’ALE, en particulier l’EVFTA, maximisant ainsi les profits des exportateurs locaux.Les agences de promotion commerciale devraient fournir davantage d’informations et de prévisions sur les tendances de consommation sur les marchés de l’UE, y compris la France ; et soutenir la Vinacas pour élargir les partenariats commerciaux avec les importateurs de l’UE, a-t-il déclaré.L’UE est désormais le deuxième marché d’exportation de noix de cajou du Vietnam, représentant 23% du volume et 22% de la valeur.L’année dernière, le Vietnam a expédié 135.000 tonnes de noix de cajou d’une valeur de 816 millions de dollars vers l’UE, en hausse de 16,5% en volume et de 7,9% en valeur par rapport à 2020. – VNA