Prague (VNA) – Les perspectives de coopération économique et d’investissement entre entreprises vietnamiennes et tchèques et sur les opportunités commerciales offertes au Vietnam par l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) ont été discutées lors d’un séminaire tenu 25 octobre à Prague.

Vue du séminaire tenu 25 octobre à Prague. Photo : VNA

L’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Hô Minh Tuân, a souligné en ouverture que cet événement vise à encourager les entreprises des deux pays à exploiter pleinement les avantages apportés par l’EVFTA et l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA).La directrice du Département de la politique commerciale et des organisations économiques internationales du ministère tchèque de l’Industrie et du Commerce, Lucie Vondrackova, a déclaré que l’EVFTA apportait de grands avantages à la fois à l’UE et au Vietnam, y compris à la République tchèque.Le pacte commercial est basé sur les normes internationales, la libéralisation des échanges, l’élimination effective des barrières non tarifaires et le développement durable, a-t-elle déclaré.Pour la République tchèque, l’EVFTA contribuera à supprimer un droit de douane moyen d’environ 6% pour les exportations et de 5% pour les importations, tout en offrant aux entreprises tchèques un accès facilité au marché vietnamien, y compris aux services de marchés publics, a-t-elle souligné.Les participants ont également axé leurs discussions sur les accords, notamment sur une analyse approfondie du soutien à l’exportation, ainsi que sur la coopération en matière de formation et de logistique dans l’aviation civile entre les entreprises des deux pays.Ils ont convenu que l’EVFTA et l’EVIPA, une fois approuvés par le Parlement européen, contribueraient à ouvrir des possibilités de coopération entre les entreprises vietnamiennes et tchèques dans les prochaines années.La République tchèque se positionne au 42e rang sur 101 pays et territoires investissant au Vietnam. Les exportations de la République tchèque vers le Vietnam ont augmenté de 30% ces dernières années. – VNA