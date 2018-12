Paris, 22 décembre (VNA) - Un séminaire sur le renforcement des relations économiques entre le Vietnam et la France via l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA) a eu lieu le 20 décembre à Paris de France.

Photo : VNA

Parrainé par l'Association d'amitié France-Vietnam, l'Association des Vietnamiens en France et l'organisation Foyer Vietnam, cet événement a rassemblé une centaine participants comprenant des historiens, des hommes politiques et des experts juridiques et économiques.



La sénatrice Catherine Deroche, présidente du groupe parlementaire de l'amitié franco-vietnamienne, a déclaré que l'EVFTA, qui devrait être ratifié par le Parlement européen et entrer en vigueur à la mi-2019, offrira au Vietnam et à la France des opportunités de développer leurs secteurs potentiels.

Elle a également envoyé un message sur la volonté de la France de coopérer avec l'Asie du Sud-Est et indiqué que son groupe au Sénat français ferait pression pour la ratification rapide de l'EVFTA.



Mme Laurence Daziano, économiste et professeur à l'université de Sciences Po Paris, a affirmé que le Vietnam était une sélection stratégique de l'UE basée sur cinq critères.



Selon elle, en ce qui concerne l’envergure démographique, le Vietnam dispose d’une main-d’œuvre jeune et bien formée. En termes de croissance économique, il s'agit de la 6ème économie en importance en Asie du Sud-Est. En ce qui concerne le taux d’urbanisation, le nombre de Vietnamiens vivant dans les zones urbaines a rapidement augmenté, représentant 34% de la population totale en 2015, contre 19% en 1990. La demande du Vietnam en matière de construction et de modernisation d’infrastructures est en augmentation. Enfin, grâce à sa stabilité politique et à sa politique d’attraction des investissements, le pays a grimpé dans le classement Doing Business de la Banque mondiale.



Les participants ont convenu que l’EVFTA facilitera les échanges des pays européens grâce à la simplification des formalités de la douane pour les produits automobiles, du vin et de l’alcool, à l’accréditation de la protection des indications géographiques et à l’application des normes élevées de protection de l’environnement.



Ils ont noté que les investisseurs français s’intéressent à de nouvelles opportunités au Vietnam, qui leur permettait d'accéder au marché de plus de 600 millions d’habitants de l'Asie du Sud-Est.



En injectant 3,4 milliards de dollars sur le marché vietnamien, la France se classe désormais au 3e rang des investisseurs européens dans le pays. Près de 300 entreprises françaises opèrent au Vietnam, créant environ 26.000 emplois. Les deux pays ont célébré 45 ans de relations diplomatiques et 5 ans de partenariat stratégique en 201. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong a effectué une visite officielle en France en mars 2018 et le Premier ministre français Edouard Philippe au Vietnam en novembre dernier.-VNA