Piotr Harasimowicz s'exprime lors d'un colloque sur les potentiels d'investissement et de commerce entre les entreprises vietnamiennes et polonaises, tenu à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) récemment ratifié par le Parlement européen devrait accélérer le commerce entre la Pologne et le Vietnam, selon le journal International Business Times.



"Le Vietnam est l'un des marchés les plus prometteurs pour les entreprises polonaises en Asie du Sud-Est", a déclaré Piotr Harasimowicz, représentant en chef de l'Agence polonaise de l'investissement et du commerce à Ho Chi Minh-Ville.

Selon lui, les principaux secteurs de coopération bilatérale sont l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les technologies vertes et le traitement des eaux usées.



Piotr Harasimowicz a estimé que les domaines potentiels entre les deux pays étaient les logiciels, les technologies de l’information, les industries lourdes telles que l'exploitation minière, la construction navale, les machines et l'équipement pour la production agricole et la transformation des aliments. Le Vietnam exporte principalement des produits électroniques et des équipements, des chaussures, du textile et des produits agricoles dont le café, le poivre, la noix de coco et les noix de cajou.



Le commerce bilatéral entre la Pologne et le Vietnam a dépassé les 3 milliards de dollars l'année dernière. La grande communauté vietnamienne vivant actuellement en Pologne peut contribuer à rapporcher ces deux pays géographiquement éloignés.

Les Vietnamiens sont l’une des plus grandes minorités en Pologne, après les Ukrainiens, les Allemands et les Biélorusses, avec près de 12.000 personnes titulaires d'un permis de résidence permanente.

L'ambassade du Vietnam à Varsovie estime qu'environ 20.000 à 30.000 Vietnamiens vivent en Pologne, mais selon le gouvernement polonais, le nombre exact est près de 50.000 personnes. Les Vietnamiens sont concentrés à Varsovie où ils possèdent au moins 500 restaurants vietnamiens.

Le 12 février, le Parlement européen a ratifié l'accord de libre-échange UE-Vietnam, ou EVFTA, et l’accord de protection des investissements UE-Vietnam, ou EVIPA.

L’EVFTA éliminera 99% des droits de douane entre les deux parties. 65% des droits sur les exportations de l’UE vers le Vietnam disparaîtront dès l’entrée en vigueur de cet accord, les droits restants étant progressivement supprimés sur une période qui n’excédera pas 10 ans.

En ce qui concerne les exportations vietnamiennes vers l’UE, 71% des droits seront supprimés lors de l’entrée en vigueur, les droits restants étant progressivement supprimés sur sept ans. -VNA