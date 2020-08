L'article publié sur le site web du ministère tchèque de l'Industrie et du Commerce. Photo: VNA

Prague, 5 août (VNA) – Le ministère tchèque de l’Industrie et du Commerce a estimé dans un récent article publié sur son site Web que l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) pourra sauver des millions de couronnes pour les entreprises tchèques.

L’EVFTA est entré en vigueur le 1er août, après huit ans de négociations, ouvre de nouvelles opportunités pour la République tchèque sur ce marché en croissance rapide de près de 100 millions d’habitants, dans cette attractive région d’Asie du Sud-Est, a-t-il prévu.



La vice-ministre responsable de l’Union européenne et le Commerce extérieur, Martin Tauberová a déclaré cet accord permettra de diversifier des chaînes d’approvisionnement mises à mal par la pandémie de Covid-19, permettant ainsi de mieux faire face à d’éventuelles crises mondiales similaires à l’avenir.



Le Vietnam est l'une des économies les plus dynamiques au monde, enregistrant une croissance annuelle de 7% au cours de la dernière décennie. Le pays a une population jeune et active, source supplémentaire de sa prospérité.



L’EVFTA supprimera pratiquement tous les tarifs douaniers entre les deux parties d’ici 10 ans. 65 % des droits sur les exportations de l’UE à destination du Vietnam seront supprimés dès l’entrée en vigueur de l’accord, tandis que les droits restants seront progressivement levés sur une période de dix ans.



Les droits appliqués dans l’UE sur les importations en provenance du Vietnam seront éliminés graduellement en l’espace de sept ans.

Ces cinq dernières années, le commerce bilatéral a doublé pour atteindre 1,2 milliard de dollars en 2018 au lieu de 547 millions de dollars en 2013.

Le Vietnam est le deuxième plus grand partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN après Singapour, avec 47,6 milliards d’euros d’échanges de marchandises et 3,6 milliards d’euros en termes de services chaque année. – VNA