Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Grâce à l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), les exportations de quelques produits vietnamiens vers l’Allemagne ont connu une forte croissance annuelle, tels que machines-outils et équipements (+83,6%), véhicules et pièces détachées (+71,6%), fer et acier (+53,2%), ordinateurs et pièces détachées (+34%), produits aquatiques (+15,5%).

Ces informations ont été révélées lors d’un webinaire organisé le 14 décembre par la Chambre d’industrie et de commerce du Vietnam (VCCI) et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté au Vietnam.

Après l'établissement du partenariat stratégique Vietnam-Allemagne il y a dix ans, le commerce bilatéral a augmenté de 80%, dépassant de 5,6 milliards de dollars en 2011 à 10 milliards en 2020. Notamment, les exportations vietnamiennes dans le même laps de temps ont connu une croissance annuelle de 11,5%.

L'EVFTA devrait apporter une nette croissance des échanges commerciaux bilatéraux, grâce à l'élimination de 99,2% des lignes tarifaires pour les produits vietnamiens dans sept ans et de 98,3% pour les produits allemands dans dix ans.

Les produits d'exportation du Vietnam considérés comme les plus grands bénéficiaires de l'EVFTA comprennent chaussures, sandales, vêtements, produits aquatiques, agricoles et produits en plastique…. Quant aux produits allemands, il s'agit des véhicules, machines et équipements électriques, produits pharmaceutiques, produits en plastique, fer et acier, combustibles minéraux, viandes animale et de volaille, lait et produits laitiers, alcools et boissons...

De plus, des entreprises allemandes s'intéressent beaucoup aux projets d'énergies renouvelables et de formation professionnelle au Vietnam

À cette occasion, la VCCI a présenté le manuel "Profiter de l'EVFTA pour promouvoir les échanges commerciaux Vietnam-Allemagne" et a lancé une page d'information sur les échanges commerciaux Vietnam-Allemagne. -VNA