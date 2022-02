Hanoi (VNA) - La mise en œuvre de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) a grandement contribué à compenser le ralentissement de l’économie causé par l’épidémie de Covid-19, ont déclaré des experts lors d’un séminaire tenu vendredi le 25 février à Hanoi.

Des ouvrières travaillent sur des vêtements destinés à l'exportation vers l'UE dans une usine de la province de Thai Nguyên (Nord). Photo : VNA

La directrice du Centre pour l’OMC et le commerce international relevant de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), Nguyên Thi Thu Trang, a déclaré que depuis l’entrée en vigueur de l’EVFTA le 1er août 2020, le commerce entre le Vietnam et l’UE a enregistré une croissance impressionnante.

Malgré de nombreuses difficultés liées à l’épidémie, les exportations du Vietnam vers l’UE ont encore atteint 40,06 milliards de dollars et les importations 16,89 milliards de dollars l’année dernière, en hausse respectivement de 14,1% et 15,3% par rapport à 2020.

Après plus d’un an d’application de l’EVFTA, davantage d’entreprises ont mis à profit et utilisé les tarifs préférentiels dans le cadre de cet accord. De sa date d’entrée en vigueur à la fin de 2020, le certificat d’origine EUR.1 a été utilisé pour 2,35 milliards de dollars d’exportations, tandis que 15,1% des expéditions vers l’UE ont bénéficié de tarifs préférentiels. Les chiffres respectifs s’élevaient à 5,15 milliards de dollars et à 22,5% au cours des sept premiers mois de 2021, a-t-elle noté.

Le Dr Lê Dang Doanh, un expert économique, a décrit la signature de l’EVFTA comme une démonstration du succès du Vietnam dans la diversification de ses relations économiques extérieures pour éviter une dépendance excessive à l’égard d’un marché unique ou d’une source d’approvisionnement unique et réduire les risques pour l’économie.

Les économies vietnamienne et européenne sont complémentaires, de sorte que la mise en œuvre de l’accord profite aux deux parties, a-t-il souligné, précisant que le Vietnam peut importer les produits qu’il n’est pas en mesure de fabriquer de l’UE qui peut à son tour importer les produits dont le Vietnam dispose des avantages de tels que les vêtements et les produits agricoles.

L’EVFTA contribue également à faciliter la réforme institutionnelle au Vietnam, a-t-il ajouté.

Les experts commerciaux ont estimé que face aux impacts de la crise sanitaire sur l’ensemble des activités de commerce et d’investissement dans le monde, y compris le Vietnam, l’application de l’EVFTA revêt une grande importance car elle aide à compenser un ralentissement de l’économie, à diversifier les opportunités de marché et à créer une dynamique de croissance post-épidémie.

Il s’agit également d’une chance pour les entreprises de s’engager dans de nouvelles chaînes d’approvisionnement remplaçant les chaînes traditionnelles qui sont actuellement interrompues ou stagnantes en raison du Covid-19, ont-ils ajouté.

Ils ont cependant indiqué qu’en raison de la capacité limitée, les entreprises vietnamiennes sont toujours confrontées à certains problèmes pour utiliser les tarifs préférentiels.

Afin de mieux saisir les opportunités, Nguyên Thi Thu Trang a souligné la nécessité d’améliorer la capacité des entreprises nationales, recommandant aux entreprises d’être plus proactives dans toutes les activités commerciales.

En outre, les autorités doivent également fournir l’assistance nécessaire en termes d’informations sur les marchés, de promotion commerciale et d’amélioration de l’environnement des affaires, a-t-elle ajouté. – VNA