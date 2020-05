Des membres du H2H. Photo : BTC/CVN

Hanoï (VNA) - Cette année, l’événement annuel de cyclisme au Vietnam H2H organisé par des étrangers volontaires au Vietnam afin de collecter des fonds pour les enfants défavorisés se déroule en ligne. Il s'agit d'une solution innovante pour répondre au contexte actuel de COVID-19.



L’événement annuel de cyclisme au Vietnam H2H (de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville) s'avère être un succès puisqu'à ce jour, plus de 27.000 USD ont été récoltés et la collecte de dons restera ouverte jusqu'à la fin du mois de mai.



Sous le nom de "H2H dans le monde", n'importe qui de n'importe où dans le monde peut participer en faisant de l'exercice et un don directement sur le site. Chaque minute d'exercice ou chaque USD versé équivaut à un kilomètre sur un trajet de 50.000 km à travers le monde pendant un mois, du 1er au 30 avril. Chaque jour, l'équipe H2H met à jour l'avancement du voyage sur la carte du monde, tout en proposant des idées sportives à travers des vidéos pour encourager le plus de monde à participer.



Ce nouveau format a été extrêmement apprécié et a eu beaucoup d’échos dans la communauté étrangère au Vietnam. Grâce aux 13 membres du groupe H2H, l'événement a attiré en un mois, plus de 500 participants en provenance de 25 pays différents. Ils ont également dépassé l'objectif initial, en réalisant un parcours de 52.000 km et ont réussi à lever plus de 27.000 USD. En cette période d’isolement, le fait de participer à un projet collectif a redonné de l’espoir et a permis de rapprocher les gens.



L'événement annuel ""H2H Ride for Vietnam"" (http://www.h2h.team) a été lancé en 2009 par des expatriés vivant au Vietnam qui souhaitaient aider la communauté tout en explorant le pays à vélo. Ce voyage s'étend normalement sur 2.000 km reliant Hanoi à Hô Chi Minh-Ville au mois d’avril chaque année. En 11 ans, H2H a collecté plus de 400.000 USD pour venir en aide aux enfants défavorisés du pays.



Les membres de H2H participent bénévolement, en payant les frais de voyage à vélo et en reversant 100% du montant de la collecte de fonds à quatre organisations caritatives, qui sont : Saigon Children's Charity, Blue Dragon Children's Foundation, ILA Community Network et Live & Give. Ces organisations s’efforcent à améliorer la vie de ces enfants défavorisés, en les aidant à accéder à l'éducation, à prévenir de la traite des êtres humains ou à leur fournir des foyers. Cette année, c'est une aide d'urgence pour faire face aux effets du Coronavirus qui a prévalu.



L'activité de collecte de fonds H2H de cette année reste ouverte jusqu'à la fin du mois de mai sur : http://www.justgiving.com/team/h2h-2020. - CVN/VNA