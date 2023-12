L’Eurasie étant un endroit où un grand nombre de Vietnamiens vivent et font des affaires, la promotion de l'échange d'informations, le partage d'expériences commerciales et la connexion entre les entreprises vietnamiennes et la communauté des Vietnamiens de cette région soutiendront la coopération commerciale et d'investissement de manière plus efficace et substantielle.Selon le conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam en Russie, Duong Hoang Minh, des produits tels que les épices, les sauces, les fruits frais et secs, les boissons, les aliments,... originaires du Vietnam apparaissent de plus en plus dans les grandes chaînes de magasins et de supermarchés en Russie et dans les pays de la Communauté des États indépendants- CEI (comprenant l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Moldavie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan).De nombreuses marques vietnamiennes ont été progressivement adoptées par les consommateurs de la région. Les produits d'habillement « made in Vietnam » sont également de plus en plus présents dans les grands centres commerciaux de ces pays.Le directeur du Département du marché Europe-Amérique, Ta Hoang Linh a souligné que le ministère de l'Industrie et du Commerce se coordonnerait avec les ambassades, les agences de représentation commerciale des pays de la région et les bureaux commerciaux du Vietnam à l'étranger pour aider les entreprises à mettre à jour et à saisir les informations sur les marchés et à tirer parti des nouvelles opportunités de coopération.De même, ce département éliminera les difficultés et les obstacles dans les activités commerciales ; continuera à déployer des mesures pour promouvoir les activités commerciales et d’investissement entre le Vietnam et le marché eurasie n, a-t-il remarqué.L’Eurasie comprend 28 pays, qui étaient auparavant les marchés d'exportation traditionnels du Vietnam. Selon les données des douanes vietnamiennes, en 2022, dans le contexte des fluctuations économiques et politiques mondiales, le commerce entre le Vietnam et les pays eurasiens a atteint 13,3 milliards de dollars, en baisse de 9,7% par rapport à la même période de l'année dernière.