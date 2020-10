Des soldats sont allés soutenir les sinistrés. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a adressé le 22 octobre une lettre aux cadres et aux soldats de l’Armée populaire du Vietnam.

Il a salué leurs efforts infatigables pour surmonter les difficultés, aider les habitants à développer l’économie et à réduire la pauvreté.

Les forces armées arrivent toujours en tête dans les campagnes de sauvetage et d’assistance aux habitants face aux catastrophes naturelles et aux épidémies, a-t-il estimé, tout en rappelant le décès de soldats et d’officiels lors de leurs récentes opérations de secours des populations sinistrées au Centre.

Le Premier ministre a souhaité que malgré leur sacrifice, les forces armées poursuivent leur mission pour soutenir les habitants, les aides à surmonter les périodes difficiles.

L’armée est prête à tout faire pour défendre la vie et les biens des victimes des crues et inondations.

C’est ce qu’a indiqué mercredi 21 octobre, en marge de la session parlementaire, le ministre de la Défense Ngô Xuân Lich, indiquant que l’intensité de ces intempéries pourrait dépasser toutes les prévisions.

Il a aussi souligné que des hélicoptères stationnés à Hanoi, Huê et Dà Nang pourraient être mobilisés pour des opérations de sauvetage dans les régions touchées par ces catastrophes naturelles. VNA