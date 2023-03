Le président italien Sergio Mattarella. Photo : VNA



Rome (VNA) -À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Italie (23 mars 1973-23 mars 2023), le président italien Sergio Mattarella a envoyé une lettre avec les salutations les plus chaleureuses du peuple italien et de lui-même au président vietnamien Vo Van Thuong et à tout le peuple vietnamien.

Dans sa lettre, Sergio Mattarella a souligné que le 23 mars 1973 avait marqué le lien entre Rome et Hanoï. Au cours de ces 50 dernières années, les relations bilatérales se sont approfondies dans tous les domaines de bénéfice mutuelle. La signature de l'Accord sur le partenariat stratégique entre les deux pays en 2013 a élargi la sphère de la coopération et a ouvert des opportunités de croissance et de développement et de compréhension mutuelle.

Les résultats positifs obtenus ont incité les deux pays à continuer de renouveler leurs engagements afin de renforcer de plus en plus fortement leurs relations dans le cadre bilatéral, régional et multilatéral. Les deux parties se sont fixées des objectifs ambitieux permettant de se coordonner pour faire face aux grands défis mondiaux.

Le président Sergio Mattarella a exprimé son espoir d'accueillir le président Vo Van Thuong en Italie dans un proche avenir. - VNA