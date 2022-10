Des Cham battent le gong et effectuent un rituel lors de la fête Katé 2022. Photo : VNA

Ninh Thuan (VNA) - La Katé, la plus grande fête traditionnelle de l'ethnie Cham, s'est officiellement ouverte le 23 octobre dans le hameau de Huu Duc, commune de Phuoc Huu, district de Ninh Phuoc, province de Ninh Thuan (Centre), avec la participation de milliers d'habitants locaux et de touristes.

La Katé de l'ethnie Cham dans la province de Ninh Thuan a été inscrite au patrimoine culturel immatériel national en 2017.

Organisée tous les ans au mois d'octobre (début du 7e mois du calendrier Cham), la fête a pour but de commémorer les génies Po Klaung Girai et Po Rome. Elle relie la communauté des Cham avec leurs dieux. C'est également l'occasion de prier pour la prospérité du pays, le bonheur du peuple, des récoltes favorables et pour le bien-être de tous les êtres.

Des filles de l'ethnie Cham dansent pour célébrer la fête Katé. Photo : VNA

Ninh Thuan recense plus de 53.7000 Cham vivant essentiellement dans les districts de Ninh Phuoc, Thuan Nam, Thuan Bac, Ninh Hai, et la ville de Phan Rang-Thap Cham. -VNA