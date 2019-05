Des promotions de livres chez Fahasa. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Mercredi 29 mai, au district de Hoc Môn, à Hô Chi Minh-Ville, la Maison d’édition Fahasa a participé au Salon du livre, en l'honneur de la Journée internationale des enfants (1er juin).



Depuis 2005, le Salon du livre est organisé dans des districts suburbains de Hô Chi Minh-Ville tels que Hoc Môn, Cu Chi, Cân Gio ou Nhà Bè.



La Maison d’édition Fahasa a reçu beaucoup de soutien des autorités locales. Cette année, Fahasa a choisi d’organiser des activités pour le Salon du livre dans les districts de Hoc Môn (du 29 mai au 2 juin), et de Cu Chi (du 5 au 9 juin). Dans chaque localité, l’événement durera 6 jours au maximum. De nombreuses activités seront proposées comme la peinture ou le coloriage… Les enfants pourront également acheter des livres à des prix réduits de 10% à 50% et des fournitures scolaires.



Fahasa offrira aussi 100 cadeaux (chacun d’une valeur de 380 000 dôngs) à des enfants défavorisés scolarisés dans le district de Hoc Môn.



Activités estivales 2019



Cette année, Fahasa organisera des dons de livres et des activités pour marquer la Journée internationale des enfants, du 27 mai au 1er juin dans toutes ses librairies, plus précisément à Hanoï, Thanh Hoa, Ninh Binh, Hà Tinh, Dà Nang, Buôn Ma Thuôt, Binh Phuoc, au chef-lieu de La Gi (province de Binh Thuân), Hô Chi Minh-Ville, Long An, Bac Liêu, Binh Duong, Dông Nai et Vung Tàu.



Dans ces 23 points de vente, près de 500 millions de dôngs de cadeaux seront offerts à des étudiants en situation difficile ayant obtenus de bons résultats scolaires.



Autres promotions chez Fahasa



Cette année, avec le thème "Fahasa illumine votre été" la maison d’édition continue de coopérer avec des entreprises de communication, des sociétés de livres, des fournisseurs prestigieux à l'échelle nationale pour organiser des promotions.



Ils pensent déjà à l’année scolaire 2018 - 2019. Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, des réductions de 10% à 17% seront proposées sur les manuels scolaires, les sacs à dos, les cartables et les fournitures scolaires.



Enfin, du 15 juillet au 31 août, vous pourrez profiter de 10% à 20% de réduction sur plus de 500.000 fournitures scolaires.-CVN/VNA