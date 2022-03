L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, et la gouverneure de Victoria, Linda Dessau. Photo: VNA

Canberra (VNA) - À l'invitation du Premier ministre de l'État australien de Victoria, Daniel Andrews, l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, a effectué une visite officielle à Victoria du 28 février au 2 mars.

Le diplomate a rendu une visite de courtoisie à la gouverneure de Victoria Linda Dessau, s'est entretenu avec le Premier ministre Daniel Andrews, a travaillé avec le ministre victorien de l'Emploi, de l'Innovation, du Commerce, du Tourisme, des Grands Événements, des Sports et des Courses, Martin Pakula, et a présidé une table ronde réunissant des représentants de Victoria dans les domaines de commerce et d'investissement, et a visité les universités Monash et le RMIT.

Les dirigeants de Victoria ont exprimé leur joie face à l'évolution positive des relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et l'Australie au cours des dernières années, en particulier l'approbation de la Stratégie de renforcement de la coopération économique entre Australie - Vietnam en novembre 2021. L'Australie est devenue le 10e partenaire commercial du Vietnam malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19.

Les dirigeants de Victoria ont également reconnu les réalisations de la coopération entre les localités du Vietnam et de Victoria dans de nombreux domaines. Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral ont atteint 2,75 milliards de dollars australiens en 2021, soit une hausse de plus de 24% en glissement annuel.

La gouverneure Linda Dessau a affirmé que les bonnes relations entre les deux pays étaient la base pour resserrer la coopération efficace et à long terme entre le deuxième État le plus peuplé d'Australie et les localités du Vietnam, tout en exprimant son soutien au mise à niveau du partenariat stratégique bilatéral à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissment des relations diplomatiques (1973-2023).

L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, et le Premier ministre de Victoria, Daniel Andrews. Photo: VNA

Pour sa part, le Premier ministre Daniel Andrews a hautement apprécié les réalisations du développement socio-économique du Vietnam, en particulier au cours des 10 dernières années, et estimé que le Vietnam deviendrait bientôt une économie de premier plan dans la région.

L'ouverture d'un bureau de commerce et d'investissement de Victoria à Ho Chi Minh-Ville à partir de début 2021, le premier bureau de l'État dans la sous-région du Mékong, démontre le fort engagement de Victoria vers ses partenaires au Vietnam pour mettre en œuvre sa Stratégie de commerce et d'investissement avec l'Asie du Sud-Est, a souligné le Premier ministre Daniel Andrews.

Pour sa part, l'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a félicité la gouverneure Linda Dessau et le premier ministre Daniel Andrews pour les réalisations exceptionnelles de Victoria en matière de développement socio-économique et de lutte contre la pandémie COVID-19. Le diplomate vietnamien et les dirigeants victoriens ont partagé leur évaluation des grandes opportunités qui s'ouvrent aux deux parties lorsque la pandémie de COVID-19 est fondamentalement bien maîtrisée.

Les deux parties ont également convenu de coordonner étroitement et d'organiser de nombreuses activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, contribuant à approfondir les relations entre les deux pays. -VNA