Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Avec 59,8 millions de dollars, l’Espagne est arrivée en tête des 23 pays et territoires qui accueillent des investisseurs vietnamiens depuis le début de l’année.



Elle est suivie par le Cambodge, la Malaisie et les États-Unis.



Au cours des quatre premiers mois de l’année, le montant des investissements du Vietnam à l’étranger s’est élevé à 149,5 millions de dollars (nouveaux investissements et investissements additionnels).



Les investisseurs vietnamiens se sont particulièrement intéressés aux secteurs des sciences, des technologies, des finances, des banques et des assurances, mais aussi à la réparation des véhicules motorisés, à l’hôtellerie et à la restauration.-VOV/VNA