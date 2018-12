Hanoi (VNA) – Les voyagistes basés à Hanoi tablent sur une croissance de 30% du nombre de touristes durant les fêtes de fin d’année, les gens profitant de 4 jours fériés au Nouvel An occidental et 9 autres au Nouvel An lunaire pour prendre leurs vacances.

Cette année, le pays s’est fixé l’objectif d’accueillir 15 à 16 millions de touristes étrangers. Photo: tapchithethao



De Vietravel Hanoi à HanoiRedtours en passant par Vietrantour, les agences de voyages affichent un bilan satisfaisant en matière de commande pour les tours domestiques et à l’étranger durant cette période.Chez Vietravel Hanoi, le nombre de places réservées représentait 90% et 65 à 70% de son plan respectivement au Nouvel An occidental et au Nouvel An lunaire, a dévoilé son directeur adjoint Pham Van Bay.Les voyagistes ont également proposé une large gamme de tours, à l’intar de HanoiRedtours qui compte lancer 50 produits déclinés en trois groupes de tours au Vietnam et à l’étranger.Selon un représentant de Vietrantour, le tourisme de pèlerinage est en vogue lors des premiers jours de l’année lunaire, les touristes souhaitant aller à la pagode pour prier bénédiction et richesse, mais aussi pour découvrir la culture de diverses régions.Les circuits de pèlerinage sur des sites célèbres en Asie du Sud-Est comme Singapour, la Thaïlande, le Myanmar et ceux en Asie du Nord-Est comme Taiwan enregistrent souvent une hausse de la fréquentation vietnamienne.En 2017, 73 millions de Vietnamiens ont voyagé à l’intérieur du pays et près de 13 millions de touristes étrangers se sont rendus au Vietnam. Il s’agit de la plus forte croissance jamais enregistrée, selon l’Office général des statistiques du Vietnam. – VNA