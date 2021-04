Photo : VNA

Hanoï (VNA) – FinFast a décidé de sélectionner la technologie de puce de Nvidia, la première société mondiale de calcul d'intelligence artificielle, pour ses voitures électriques intelligentes, a annoncé la sarl du commerce et de services VinFast le 13 avril.

La technologie de puce de Nvidia offrira aux voitures électriques VinFast un système de traitement d'informations plus rapide et plus sûre et une expérience plus pratique pour les utilisateurs.

VinFast utilisera la plate-forme technologique des puces Nvidia Drive Xavier sur ses véhicules électriques qui seront commercialisés à partir de 2022.

Selon Mme Thai Thi Thanh Hai, vice-présidente de Vingroup et directrice générale de VinFast, avec le choix de la technologie de Nvidia, les voitures électriques VinFast seront dotées de fonctionnalités autopropulsées, des technologies de l'intelligence artificielle et des connexions sans fil les plus avancées.

VinFast est une marque de construction automobile vietnamienne qui développe et se prépare à mettre en production des voitures électriques intelligentes dans tous les segments, dont les modèles VF e35 et VF e36 qui seront exportés aux États-Unis, au Canada et en Europe dès 2022. -VNA