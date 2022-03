Accueillir des ressortissants évacués de Kherson (Ukraine). Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le matin du 13 mars, une délégation de l'ambassade du Vietnam en Russie et de l'Association des Vietnamiens de Krasnodar a accueilli 14 Vietnamiens évacués d’Ukraine.



Le groupe de Vietnamiens évacués d’Ukraine comprend 11 adultes et trois enfants, qui vivaient dans la ville ukrainienne de Kherson. Ils ont reçu des soutiens des missions de représentation du Vietnam en Ukraine et en Russie pour leur évacuation.



“Grâce à la politique du Parti et de l'État de soutenir l'évacuation d'urgence des citoyens d’Ukraine et aux efforts des ambassades du Vietnam en Ukraine et en Russie, nous avons eu la chance de partir en toute sécurité. Nous sommes également très touchés par l'aide des Vietnamiens à Krasnodar”, a dit Luu Xuan Truong, un Vietnamien évacué de Kherson.



Il s’agit de 14 premiers ressortissants vietnamiens évacués de la zone de guerre à Kherson. Ils reçoivent actuellement des aides de la communauté vietnamienne à Krasnodar en termes d’hébergement, de transports et de nourritures, en attendant un vol pour retourner au Vietnam.



Le premier secrétaire de l’ambassade du Vietnam en Russie, Vu Son Viet, a affirmé que l’ambassade est prête à assister les personnes évacuées dans le remplissement des procédures nécessaires dans les meilleurs délais. -VNA