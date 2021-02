Hanoï (VNA) – Devant le succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), la communauté des Vietnamiens en Australie s’orientent vers le pays avec la confiance et l'espoir dans le nouveau Comité central du Parti, ainsi que l’orientation de développement national dans les temps à venir.



Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) du Vietnam à Sydney, Tran Ba Phuc, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et président de l'Association des entreprises vietnamiennes en Australie, a souligné que l'un des succès remarquables du 13e Congrès national du Parti était la sélection juste et équitable du nouveau Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat avec des dirigeants dotés de qualités politiques, d’intelligence et de vertu.



Il a exprimé sa conviction que sous la direction clairvoyante du Parti, la lutte contre la corruption continuerait à être effectuée de manière drastique, tout en mettant en œuvre avec succès le double objectif de contrôler efficacement la pandémie de COVID-19 et de continuer à développer le pays. Le succès de ce Congrès sera un virage majeur dans la voie d’amener le Vietnam à un développement global et durable, à une nouvelle hauteur, a-t-il souligné.



Des intellectuels vietnamiens à l'étranger espèrent que la nouvelle équipe de direction du Vietnam après le 13e Congrès national du Parti aura une vision lointaine et une grande détermination pour choisir des politiques de développement raisonnables et opportunes, a exprimé David Nguyen, expert en intelligence artificielle (IA), robotique et automatisation travaillant à Sydney et président de Vietnam-Australia Innovation Network (NIC-AU).



Il a estimé que le Vietnam était confronté à de grands défis, mais aussi à des opportunités plus grandes pour son développement, lequel est la convergence des efforts du peuple et du fort soutien des intellectuels vietnamiens de l'étranger.



En même temps, les étudiants vietnamiens en Australie sont très fiers qu'au cours de ces cinq dernières années, la croissance économique du pays était toujours dans le premier groupe au monde. Le Vietnam est devenu une destination attrayante pour les investissements directs et indirects étrangers, notamment en 2020 où il a réussi à la fois dans sa maîtrise de la pandémie de COVID-19 et dans le développement de son économie.



Nguyen Phuc Binh, président de l'Association des étudiants vietnamiens en Australie, a exprimé sa confiance absolue en le Comité central, le Bureau politique et le Secrétariat du nouveau mandat ainsi que dans le développement socio-économique du pays dans les années à venir. -VNA