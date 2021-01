Hanoï (VNA) - A la veille du 13e Congrès national du Parti communiste vietnamien, qui aura lieu du 25 janvier au 2 février 2021, de nombreux Vietnamiens résidant en Russie se déclarent confiants dans le fait que notre pays devrait être un pays prospère, développé et à haut revenu en 2045.

Fort d’un taux de croissance de 2,91% malgré la pandémie et d’un excédent commercial record de plus de 19,1 milliards de dollars, le Vietnam figure en plus au nombre des 10 pays au plus faible taux de chômage en 2020. Pour Trân Phu Nhuân, le vice-président de l’Association des Vietnamiens de Russie, ces résultats suffisent à démontrer la clairvoyance dont fait preuve le Parti.

« Vietnamiens installés depuis de longues années à l’étranger, nous sommes fiers des réalisations enregistrées par notre pays, sous la direction du Parti communiste vietnamien, en termes de développement économique et de réduction de la pauvreté. Ces résultats encouragent chaque Vietnamien, dans le pays comme à l’étranger, à redoubler d’efforts pour rendre notre pays encore plus prospère », se réjouit-il.

Même son de cloche du côté de Nguyên Manh Duong, le vice-président de l’Association des anciens combattants vietnamiens en Russie.

« Nous souhaitons que la nouvelle équipe dirigeante qui sera élue lors du prochain Congrès se montre apte à mener la barque en eaux troubles », nous dit-il.

Nguyên Manh Duong souhaite également que le Parti et le gouvernement accordent plus d’attention et de soutien à la communauté des Vietnamiens de Russie. Pour lui, il ne fait pas de doute que tous les objectifs à atteindre le seront et qu’en 2045, le Vietnam sera devenu un pays développé à revenu élevé. -VOV/VNA