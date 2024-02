Société Des "trains de printemps" en faveur de travailleurs à l'occasion du Têt traditionnel Un "train de printemps" a été organisé le 4 février par la Confédération du travail de Ho Chi Minh-Ville et le Syndicat des zones franches et industrielles pour amener 162 familles avec près de 500 personnes (travailleurs et leurs enfants) dans leur localité natale au Centre pour célébrer le Nouvel an lunaire 2024 (Têt traditionnel).

Politique Le PM Pham Minh Chinh encourage les forces en mission pendant le Têt à Cân Tho Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et offert des cadeaux pour encourager les forces en mission lors du festival du Nouvel An lunaire (Têt) du Dragon dans la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong.