La joie des footballeuses vietnamiens. Photo: vietnamnet

Hanoi (VNA) - L’équipe nationale féminine participera à la Coupe du monde féminine de football 2023 après avoir battu Taipei, Taïwan (Chine) avec le score 2-1, lors de son 2e match de play-offs pour cette compétition, tenu dimanche 6 février en Inde.

Les deux buts vietnamiens ont été marqués par Chuong Thi Kiêu (à la 7e minute) et Bich Thuy (à la 56e minute). Le but de Taipei, Taïwan (Chine) a été marqué par Su Yu Hsuan (à la 50e minute).



Avec cette victoire historique, les Vietnamiennes rejoignent pour la première fois une telle compétition mondiale de football.



La Coupe du monde féminine de football 2023 est la neuvième édition de la Coupe du monde féminine de football, une compétition organisée par la FIFA et qui réunit un nombre record de trente-deux sélections féminines. Elle se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. -VNA