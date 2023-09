Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a eu le 25 septembre (heure locale) une séance de travail avec le vice-ministre bulgare des Affaires étrangères Tihomir Stoytchev pour discuter de la coopération entre les deux ministères et des questions internationales et des domaines d'intérêt mutuel, ce dans le cadre de la visite officielle en Bulgarie du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue.



Les deux parties ont affirmé leur coordination pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus lors de cette visite, notamment la poursuite de renforcer la confiance politique, le maintien de l'échange de délégations de haut niveau, la promotion de la coopération dans les domaines économique et commercial et d’investissement, dans l’éducation et la formation, le tourisme, la culture, l’échange entre les deux peuples et des localités.



Concernant la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, les deux vice-ministres ont convenu de mettre en œuvre des consultations politiques entre les deux ministères en 2024, de renforcer la coopération directe entre les unités des deux ministères, d’examiner l’envoie de diplomates dans les deux pays pour des échanges d'expériences. Ils ont également affirmé la poursuite de se coordonner étroitement et à se soutenir lors des forums internationaux et régionaux, notamment aux Nations Unies, au Forum de coopération Asie-Europe (ASEM), au mécanisme de coopération ASEAN-UE…



A cette occasion, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a remercié le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères et le peuple bulgare pour leur soutien et la création de conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne en Bulgarie de stabiliser sa vie, ses études et de contribuer activement au développement socio-économique de la Bulgarie et de servir en même temps de pont efficace pour promouvoir la coopération entre le Vietnam et la Bulgarie.



Discutant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam soutenait la résolution des conflits et des différends par des moyens pacifiques, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes des nations, du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. - VNA