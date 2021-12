Hanoi (VNA) – Les ventes de voitures en novembre au Vietnam ont progressé de 30% sur un mois et de 6% sur un an et devraient poursuivre leur croissance au début de l’année prochaine, a annoncé l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA).

Les unités membres de la VAMA ont réalisé des ventes totales de 257.390 véhicules au cours des 11 premiers mois de cette année. Photo: VNA





La VAMA a annoncé que les ventes totales sur le marché de ses unités membres ont atteint 38.656 unités au cours du mois. Les ventes de véhicules particuliers, commerciaux et à usage spécial ont toutes augmenté de 40%, 8% et 39%, respectivement, par rapport au mois précédent.



Les unités membres de la VAMA ont réalisé des ventes totales de 257.390 véhicules au cours des 11 premiers mois de cette année, en hausse de 3% par rapport à la même période de l’an dernier.



Les experts ont déclaré que l’augmentation de 30% des ventes de voitures le mois dernier et de 37% des voitures assemblées dans le pays montre que la marque commerciale des entreprises automobiles continue de se développer.



La croissance a été enregistrée alors que l’épidémie de Covid-19 est sous contrôle, les mesures de distanciation sociale dans de nombreuses provinces et villes du pays ont été levées et il y a eu une réduction de 50% des frais d’immatriculation pour les voitures fabriquées et assemblées au Vietnam appliquée depuis le début de ce mois.



Pour les voitures CBU importées, bien qu’elles n’aient pas droit à une politique préférentielle de 50% sur les frais d’enregistrement, les importateurs et les distributeurs ont appliqué un soutien de 50 à 100% des frais d’enregistrement ou d’autres promotions pour attirer les clients.



Les experts ont également prévu qu’avec le bon contrôle du Covid-19 dans de nombreuses provinces et villes, de nombreuses entreprises ont repris leur activité, la situation économique s’améliore et l’achat de voitures se poursuit tout en entrant dans la haute saison de l’année et les vacances traditionnelles du Têt traditionnel. – VNA