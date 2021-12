Hanoi (VNA) – VinFast Trading and Service Limited Liability Company, une filiale du constructeur automobile vietnamien Vingroup, a enregistré une augmentation de 15,3% de ses ventes en novembre, à 3.829 véhicules.

Nouant des liens avec de grands noms de l’automobile mondiale, VinFast s’efforce de devenir un important constructeur automobile en Asie du Sud-Est. Photo: VNA





La société a vendu 2 489 modèles Fadil, 421 Lux A2.0 et 919 Lux SA2.0 au cours du mois. Il s’agit du 6e mois consécutif que VinFast a vendu plus de 2.000 unités du modèle Fadil.Le nombre de véhicules livrés aux clients au cours des 11 premiers mois de 2021 était de 32.676, dont 22.375 unités Fadil, 5 729 Lux A2.0 et 4 572 Lux SA2.0.Vingroup continue de maintenir depuis cinq ans la première position dans le top 10 des plus grandes entreprises privées du Vietnam de 2021 (VNR500), selon la compagnie Vietnam Report.Au 30 septembre 2021, les actifs totaux de Vingroup atteignaient plus de 433,6 milliards de dôngs et les capitaux propres atteignaient près de 164.300 milliards de dôngs. – VNA