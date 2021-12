Hanoi (VNA) – Malgré de nombreuses difficultés, les exportations de bois et produits forestiers non ligneux (PFNL) en 2021 ont tout de même atteint des résultats spectaculaires avec 15,6 milliards de dollars, et cette industrie devrait afficher un excédent commercial de 12,6 milliards.

La production de meubles en bois dans la Sarl Hiep Long, dans la province de Binh Duong. Photo: Baobinhduong

Selon Bui Chinh Nghia, chef adjoint du Département général des forêts (ministère de l’Agriculture et du Développement rural), au cours des 11 premiers mois de 2021, les exportations de bois et produits forestiers non ligneux ont atteint 14,27 milliards de dollars, en hausse de 21% en un an.Selon les prévisions, les exportations de ces produits en 2021 devraient atteindre 15,6 milliards de dollars ( 18%), dont 14,5 milliards de dollars pour le bois ( 17,2%) et environ 1,1 milliard de dollars pour les produits forestiers non ligneux ( 29,5%), comprenant produits de vannerie, 841 millions, et produits à base de cannelle et d’anis, 265,4 millions.En ce qui concerne les marchés, ces produits sont exportés vers plus de 140 pays et territoires, principalement vers les États-Unis, le Japon, la Chine, l’UE et la République de Corée qui représentent 13, 98 milliards de dollars soit 89,5% du total.Les exportations vers les États-Unis ont été estimées à 9,1 milliards de dollars ( 21,4%); au Japon, 1,45 milliard de dollars ( 6,7%); en Chine, 1,5 milliard ( 23,7%); vers l’UE, à 1,1 milliard ( 14,4%).Les exportations de bois et de produits dérivés des entreprises d’IDE sont estimées à 7,38 milliards de dollars ( 20,9%), représentant 47,3% du total.Toujours selon Bui Chinh Nghia, la valeur des exportations de bois et de produits forestiers vers certains marchés traditionnels a maintenu une croissance élevée. Cela montre que les entreprises de transformation ont profité des opportunités de développement et d’expansion des marchés dans le contexte de guerre commerciale américano-chinoise et des opportunités des accords de libre-échange (ALE) dont le Vietnam est membre"La valeur à l’exportation d’un certain nombre de produits a fortement augmenté, tels que copeaux de bois ( 18,4%), granulés de bois ( 17,4%). Cela est dû à la forte augmentation de la demande d’énergie thermique dans certains pays, typiquement en République de Corée", a-t-il ajouté.En 2021, les importations de bois et produits dérivés sont estimées à 2,97 milliards de dollars ( 16,2%). Cette industrie devrait ainsi afficher un excédent commercial de 12,6 milliards de dollars.Le président de la VIFORES Dô Xuân Lâp a estimé que les résultats des exportations dépassaient de loin l’objectif fixé. L’une des raisons notables est le changement drastique de la période de fin d’année où le gouvernement est passé de la stratégie "Zéro Covid-19" à "vivre avec l’épidémie". A cela s’ajoutent les efforts des entreprises pour surmonter les difficultés vers le développement durable.Les entreprises et associations de l’industrie du bois partagent toutes le même avis, selon lequel les ALE bilatéraux et multilatéraux tels que l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’ALE UE-Vietnam (EVFTA), l’accord de partenariat économique global régional (RCEP)... ont permis de réduire ou d’éliminer les taxes à l’importation sur de nombreux articles, créant un avantage concurrentiel pour les exportations du Vietnam. C’est une très bonne opportunité pour les entreprises nationales de se faire une place dans de nombreux marchés mondiaux. – CPV/VNA