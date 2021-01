Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le chiffre d’affaires total des ventes aux détails de biens et de services s’est élevé à 5,06 quadrillions de dongs (2,2 trillions de dollars) en 2020, en hausse de 2,6% en glissement annuel, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Sur ce total, les ventes aux détails de biens ont représenté 79% avec près de quatre quadrillions de dongs (+6,8% sur un an). Les services d’hébergement et de restauration ont occupé 10,1% avec 510.400 milliards de dongs (+12,97%).

Entre 2016 et 2020, les ventes aux détails de biens et de services ont connu une croissance annuelle de près de 9,4%, soit 1,6 fois de plus que ceux enregistrés entre 2011-2015. -VNA