Hanoi (VNA) – Les ventes au détail de biens transfrontalières (B2C) du Vietnam ont augmenté de plus de 20% par an, atteignant 3,3 milliards de dollars en 2021, et devraient s’établir à 11,1 milliards de dollars d’ici 2026, selon un rapport récemment publié par Amazon.

Photo d'illustration : Vneconomy



Ce rapport indique que, si le "commerce électronique B2C" est considéré comme un secteur d’exportation, il sera classé 5ème au Vietnam ces 5 prochaines années.



Le rapport d’Amazon intitulé "Vendeurs locaux, consommateurs mondiaux: tendances à l’exportation via l’e-commerce au Vietnam" a été réalisé par la Société de conseil et d’études de marché AlphaBeta, afin d’aider les entreprises vietnamiennes à avoir une vision objective des tendances d’exportation via le commerce électronique.



AlphaBeta a mené un sondage et une analyse sur le potentiel d’exportation en ligne du Vietnam, les perspectives des micro, petites et moyennes entreprises (MSME) et les obstacles et défis auxquels elles sont actuellement confrontées.



Plus précisément, un sondage mené auprès de plus de 300 MSME au Vietnam a montré que “88% des entreprises considèrent que l’e-commerce est très important dans les activités d’exportation. Les ventes au détail en ligne transfrontalières seront plus élevées que les ventes au détail en ligne nationales”.



Outre les opportunités, il existe encore des lacunes pour les entreprises vietnamiennes. 85% des entreprises ont déclaré être confrontées à des obstacles à la compétitivité dans la région et dans le monde. Et 81% ont admis qu’elles n’étaient pas préparées à répondre aux attentes des consommateurs étrangers. – CPV/VNA