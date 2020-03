Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le chiffre d’affaires total des ventes de biens et services à Hô Chi Minh-Ville s’est élevé à environ 239,27 billions de dongs (10,4 milliards de dollars) en février, en baisse de 5,4% en glissement mensuel mais en hausse de 11,2% en rythme annuel.

Photo: VNA

Ce volume comprenait près de 73,6 billions de dongs dans les ventes au détail, en baisse de 5,2% par rapport à janvier mais toujours en hausse de 4,6% par rapport à la même période l’année dernière, a déclaré lundi 2 mars le Département municipal de l’industrie et du commerce.

Entre-temps, le total des ventes au détail de biens et de services au cours des deux premiers mois est estimé à plus de 491,23 milliards de dongs, en hausse de 8,2% sur un an.

Le département a expliqué que depuis février, après les vacances du Nouvel An lunaire, la demande de consommation a chuté, en particulier pour les produits de certains groupes tels que les vêtements, le bois et les matériaux de construction.

En outre, la baisse des ventes au détail au mois dernier était également attribuable à l’épidémie du nouveau coronavirus, qui a découragé les gens de se rendre dans des lieux publics comme les centres commerciaux ou les supermarchés.

Dans ce contexte, le département travaillera avec les entreprises, les détaillants et les petits commerçants pour résoudre les difficultés auxquelles ils étaient confrontés et coordonner l’approvisionnement en biens pour répondre à la demande de la population. – VNA