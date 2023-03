Singapour (VNA) - Les ventes au détail de Singapour en janvier ont chuté pour la première fois en près d'un an au milieu d'une chute des ventes de véhicules à moteur et alors que les consommateurs achetaient moins de meubles et d'équipements ménagers coûteux, selon le Département singapourien des statistiques.

Photo:https://think.ing.com/

Les ventes au détail ont chuté de 0,8 % en janvier en glissement annuel, annulant la hausse révisée de 7,7 % en décembre .



La dernière fois que les ventes ont chuté, c'était en février 2022, lorsqu'elles ont chuté de 3,5 % en raison du moment du Nouvel An lunaire, les consommateurs ayant fait leurs achats pré-festifs plus tôt.



Dans l'ensemble, la valeur totale estimée des ventes au détail en janvier était de 4,2 milliards de SGD (3,12 milliards de dollars), dont les ventes en ligne représentaient environ 11,5 %, soit moins que les 13 % enregistrés en décembre de l'année dernière.



Les analystes prédisent que la demande intérieure restera faible, en particulier au premier semestre 2023.



Malgré le départ négatif, les économistes continuent de s'attendre à ce que la croissance des ventes au détail reste positive cette année, même si elle ralentit probablement.



Les mesures de soutien du gouvernement singapourien cette année résoudront en partie la baisse de la demande causée par la hausse de l'inflation et de la taxe sur la valeur ajoutée.



Le tourisme pourrait également contribuer à stimuler les ventes au détail du pays alors que la Chine a progressivement rouvert, a indiqué le département.



