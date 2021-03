Les ventes au détail de biens et services commencent se redresser. Photo: TCTC

Hanoi (VNA) - Un rapport récent de l'Office général des statistiques montre que les ventes au détail de biens et services en mars 2021 ont eu tendance à se redresser en raison de l'épidémie de Covid-19 sous contrôle.



Plus précisément, la consommation des ménages a de nouveau augmenté, les ventes au détail de biens et de services en mars ont crû de 9,2% par rapport à la même période de l'année dernière.





En particulier, en mars, la vente au détail de biens est estimée à 322.800 milliards de dongs, en progression de 8,5% en glissement annuel. Les revenus provenant du secteur de l'hôtellerie-restauration ont atteint 40.200 milliards de dongs, +13,6%. Les recettes du tourisme et d’autres services sont respectivement de 845 milliards de dongs (-34,6%) et 41.300 milliards (+11,4%).



Pour les trois premiers mois de l’année, les ventes au détail de biens et services sont estimées à 1.291.100 milliards de dongs, + 5,1% en glissement annuel.



Plus précisément, au 1er trimestre, la vente au détail de biens est estimée à 1.033.200 milliards de dongs, représentant 80,1% du total et une progression de 6,8% par rapport à l’année précédente.



Les revenus provenant du secteur de l'hôtellerie-restauration sont estimés à 124.000 milliards de dongs, soit 9,6% du total et en baisse de 3% en un an. Les revenus d’autres services ont atteint 130.800 milliards de dongs, soit 10,1% et +3,9% en glissement annuel.



Notamment, en raison du fait que le tourisme n'a pas été en mesure de se redresser, les revenus de ce secteur au 1er trimestre sont estimés à seulement 3.100 milliards de dongs, représentant 0,2% du total et en baisse de 60,1% sur un an. -CPV/VNA