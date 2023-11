Hanoï (VNA) - Le livre du secrétaire général du Parti communiste du Parti Nguyen Phu Trong sur la grande unité nationale est un manuel contenant des orientations stratégiques, des instructions pratiques et des suggestions importantes qui contribuent à l'éveil du patriotisme, de la résilience nationale et de la force de la grande union nationale, l'unité et le désir de développer un pays prospère et heureux.

Les livres ''Promouvoir la tradition de grande union nationale, édifier notre pays de plus en plus prospère, puissant, civilisé et heureux" du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

C'est ce qu'a commenté le vénérable Thich Gia Quang, vice-président du Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam (SBV), à propos du contenu du nouveau livre du plus haut dirigeant du Parti du pays.

Composé de trois parties, le livre ''Promouvoir la tradition de grande union nationale, édifier notre pays de plus en plus prospère, puissant, civilisé et heureux" du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong est un document précieux pour la SBV dans la promotion de son propre rôle et de ses valeurs religieuses et sociales, ainsi que dans la combinaison de ces valeurs dans les enseignements de Bouddha avec la pensée de Ho Chi Minh, promouvant le rôle du bouddhisme au service de la société et de l'humanité.

Selon le vénérable Thich Gia Quang, la grande unité nationale est une tradition précieuse du peuple vietnamien, une force invincible qui aide la nation vietnamienne à surmonter toutes les difficultés, à vaincre tous les ennemis pour conquérir l'indépendance et la liberté, afin que notre peuple jouisse également de la liberté de religion et de croyance, dont le bouddhisme.

Enfin, le vénérable Thich Gia Quang a estimé que le contenu du livre démontrait la réflexion cohérente et approfondie du leader du Parti sur la grande union nationale. La question est identifiée comme l'orientation stratégique de notre Parti, le facteur décisif de la victoire de l’œuvre de l’édification et de la protection de la Patrie à toutes les époques. -VNA