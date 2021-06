Tous les vaccins anti-COVID-19 approuvés par le Vietnam ont passé trois phases d'essais cliniques. Photo: VNA Tous les vaccins anti-COVID-19 approuvés par le Vietnam ont passé trois phases d'essais cliniques. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Santé, au 23 juin, le Vietnam a autorisé à condition quatre vaccins anti-COVID-19 que sont : Comirnaty de Pfizer, A2D1222 d'AstraZeneca, Spoutnik-V de Gamalaya, Vero-Cell de Sinopharm, dans le but de répondre aux besoins urgents de prévention et de contrôle de l’épidémie.

Les procédures nécessaires sont actuellement menées pour le vaccin anti-COVID-19 de Moderna.

Avant d’être utilisés au Vietnam, tous les vaccins anti-COVID-19 doivent répondre au principe de données scientifiques suffisantes d’innocuité, d’immunogénicité et surtout d’effet protecteur.

Tous les vaccins ci-dessus ont passé trois phases d'essais cliniques, dont la troisième phase impliquant de 20.000 à 50.000 personnes. Plus précisément, la 3e phase d’essai du vaccin d'AstraZeneca a eu lieu dans 11 pays avec 49.626 participants ; le vaccin Vero-Cell de Sinopharm, dans six pays avec plus de 45.000 participants ; le vaccin Spoutnik-V, dans cinq pays avec 21.977 participants ; le vaccin de Pfizer, dans six pays avec 43.418 participants ; et le vaccin de Moderna, dans quatre pays avec 30.420 participants. -VNA