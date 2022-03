Les travaux de nivellement du sol et de drainage des eaux du projet d'aéroport international de Long Thanh sont en avance sur le calendrier. Photo: VNA

Dông Nai (VNA) - La construction de l’aéroport international de Long Thanh qui couvrira une superficie totale de plus de 5.580 ha, sur six communes du district de Long Thanh, province de Dông Nai (Sud) s’est intensifiée.

Les travaux de nivellement du sol et de drainage des eaux sont en avance sur le calendrier, selon Nguyên Khac Phong, directeur adjoint permanent du conseil de gestion du projet, relevant de la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV) - investisseur de la première phase du projet.

Les opérations de déminage sur plus de 1.500 ha de la première phase de 1.800 ha et la construction des murs d’enceinte dans les zones déminées ont été achevées et les travaux de fondation devraient l’être en octobre, a fait savoir Nguyên Khac Phong.

L’ACV prépare les conditions nécessaires pour achever l’évaluation et la sélection des entreprises pour la construction du terminal de passagers prévue en juin, tandis que la construction de deux routes reliant à l’aéroport devrait être lancée en décembre prochain, a-t-il ajouté.

Les travaux sur les infrastructures telles que pistes de décollage et d’atterrissage, les voies de circulation et le tarmac commenceront simultanément à la fin de cette année et s’achèveront au quatrième trimestre de 2024. Parallèlement, les travaux sur les installations auxiliaires devraient être lancés en mars 2023 pour se terminer en janvier 2025.

Le projet, divisé en trois phases, représente un coût d’investissement total estimé à 336,63 billions de dôngs (14,8 milliards de dollars). L’ouvrage est conçu pour accueillir en 2035 quelque 100 millions de passagers et assurer quelque 5 millions de tonnes de fret aérien chaque année.

L’aéroport international de Long Thành devra desservir des liaisons vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie, en passant par le Moyent-Orient, l’Asie du Nord-Est ou l’Asie du Sud. Il devra contribuer à accélérer la croissance et à élever la compétitivité nationale. - VNA