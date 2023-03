Hanoi (VNA) – Le Vietnam connaît des transitions énergétiques propres à un rythme accéléré et est considéré comme le leader de la transition énergétique propre en Asie du Sud-Est, a estimé Shubham Rai, chercheur à l’Institut Manohar Parrikar d’études et d’analyses de la défense (MP-IDSA).

Centrale éolienne de Bac Liêu dans la commune de Vinh Trach Dông, ville de Bac Liêu. Photo : VNA



Dans un article intitulé "Transitions énergétiques propres au Vietnam : opportunités et défis" publié sur le site du MP-IDSA, il a fait savoir que le Vietnam possède la plus grande capacité installée d’énergie solaire et éolienne d’Asie du Sud-Est, après avoir dépassé la Thaïlande en 2019.

Le Vietnam a augmenté ses capacités solaires et éoliennes au cours des quatre dernières années, la part de l’énergie solaire dans la production d’électricité passant de pratiquement rien il y a quatre ans à 11% en 2021. La capacité globale d’énergie solaire du pays a atteint 16 500 MW d’ici 2020, bien supérieure à son objectif officiel de 850 MW.

Le Vietnam a connu un rythme de croissance beaucoup plus rapide de la part de l’énergie solaire et éolienne dans le mix électrique du pays que le reste du monde. Il est devenu le dixième plus grand générateur d’énergie solaire au monde.

Alors que l’énergie solaire a connu la croissance la plus importante, la capacité installée d’énergie éolienne a également augmenté rapidement, atteignant 600 MW d’ici la fin de 2020, ce qui la place au deuxième rang derrière la Thaïlande parmi les pays d’Asie du Sud-Est. Le pays dispose d’un énorme potentiel hydroélectrique, qui représente actuellement 33% de la production totale d’énergie.

Selon l’auteur, le gouvernement vietnamien a mis en œuvre divers plans et politiques pour accélérer le processus de transition énergétique propre. Parmi les incitations politiques les plus notables figurent la Stratégie nationale de développement, le système de Tarif de rachat (FiT) et les Plans nationaux de développement de l’électricité.

Le Plan national de développement de l’énergie, les perspectives de l’énergie primaire du pays publiées une fois par décennie, décrit comment le pays produira de l’énergie. Le récent plan, qui est intervenu en 2021 et applicable jusqu’en 2030, a donné la priorité à la croissance des énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne offshore.

Le Vietnam accélère le développement de l'énergie solaire sur toitures. Photo: VNA



Le plan fournit une liste d’incitations pour améliorer les transitions énergétiques propres, telles que des exonérations fiscales sur les importations de matières premières, d’équipements et de produits énergétiques propres finis. En outre, il a également abaissé le taux d’intérêt pour les prêts et les investissements dans le secteur des énergies renouvelables.

Parmi les autres incitations politiques majeures figurent l’exonération ou la réduction de la taxe sur le bail et l’utilisation des terres pour les projets solaires et éoliens. Les droits de douane sur les marchandises importées nécessaires comme intrants pour l’installation de centrales solaires ont également été exemptés.

En décembre 2022, le Vietnam a établi un partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) de 15,5 milliards de dollars avec des partenaires étrangers, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l’UE et le Japon.



Ce partenariat vise à accélérer la réduction des émissions de carbone et à stimuler l’utilisation des énergies renouvelables. Il soutiendra le Vietnam dans son action pour atteindre l’objectif ambitieux de neutralité climatique d’ici 2050, pour atteindre plus rapidement le point culminant de ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 et pour générer 60 GW d’énergie renouvelable en 2030.



Cependant, selon l’article, les systèmes énergétiques du Vietnam sont également fréquemment mis à l’épreuve par les aléas climatiques tels que les typhons et les inondations. Au cours de la dernière décennie, le Vietnam est passé d’un exportateur d’énergie à un importateur d’énergie, suscitant des inquiétudes quant à sa sécurité énergétique. Pour que le Vietnam continue d’être le leader de l’Asie du Sud-Est en matière d’énergie durable, il doit relever ces défis de manière efficace. – VNA