Hanoi (VNA) – En avril, 101.000 touristes étrangers se sont rendus au Vietnam, soit une hausse spectaculaire de 242,9 % sur un mois et de 520,6 % en glissement annuel.

Touristes visitant le temple de la Littérature à Hanoi. Photo : HNM.

La République de Corée est le plus grand pourvoyeur de touristes au Vietnam, avec 28.600 visiteurs, suivie par les États-Unis (23.100).

Selon l’Administration nationale du tourisme, le Vietnam a connu une forte reprise du tourisme national et international depuis la réouverture complète de ses frontières, le 15 mars.

Au cours des quatre premiers mois de cette année, le pays a accueilli 192 000 visiteurs, soit une augmentation de 284,7% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les destinations touristiques les plus recherchées sont Hô Chi Minh-Ville, Hanoi, Phu Quôc, Dà Nang, Nha Trang, Hôi An, Dà Lat, Phan Thiêt, Vung Tàu, Huê et Quy Nhon.

Selon les données de Google, le Vietnam figure parmi les principales destinations en termes de recherche pour les voyages et l’hébergement touristique, atteignant plus de 75% des recherches dans les pays tels que les États-Unis, l’Australie, Singapour, la France, le Japon, l’Allemagne, le Canada, l’Inde, le Royaume-Uni et la Thaïlande. – NDEL/VNA