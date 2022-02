Sapa Jade Hill Resort & Spa. Photo : agoda.com

Hanoï (VNA) - Comme il n'est pas encore possible de voyager à l'étranger, les touristes vietnamiens choisissent des destinations nationales pour les vacances du Têt.

Tran Thanh Thuy, vice-président de l'Association du tourisme de Sa Pa, province de Lao Cai (Nord), a précisé que la plupart des complexes haut de gamme à Sa Pa étaient complets ou remplis à plus de 90 %, à partir du 2e jour du Nouvel an lunaire.

Par rapport aux jours ordinaires, les prix des services dans les villégiature haut de gamme ont augmenté de 30 à 40 % à l’occasion du Têt, accompagnés de nombreuses promotions telles que frais gratuits pour les enfants...

Par rapport au Nouvel An 2022 et du Têt du Buffle de 2021, la demande de voyages a augmenté. À Hoa Binh, l'Avana Retreat est complet avec 100 % des chambres réservées pour les 3e et 4e jours du Nouvel An lunaire. Ce chiffre est de 70% au Serena Resort Kim Boi.

Dalat Wonder Resort à Da Lat. Photo : 2 trip.vn

Au Alba Wellness by Fusion à Hue et quelques autres lieux de villégiature 5 étoiles à Ha Long (Quang Ninh), Thanh Hoa tels que Vinpearl ou FLC... , de nombreuses chambres haut de gamme ont également été réservées.

Sur les plateformes de réservation populaires comme Agoda ou Booking, à Da Lat (Lam Dong dans les Hauts Plateaux du Centre), de nombreux hôtels et complexes à proximité du centre et du lac Tuyen Lam sont pleins.

De même dans le Sud, le marché est également actif. Nguyen Vu Khac Huy, vice-président de l'Association du tourisme de la province de Kien Giang (Sud), a fait savoir que de nombreux complexes hôteliers 4-5 étoiles à Phu Quoc étaient complets, en particulier ceux proposant des services de restauration complets et des divertissements en salle. Les prix des services ont augmenté d'environ 10% par rapport aux jours ordinaires.

Nguyen Duc Viet, PDG de WE Travel, a annoncé que des centaines de chambres dans les grands centres touristiques tels que Phu Quoc, Sa Pa, les alentours de Hanoï est presque entièrement.

Il a évalué que Ho Chi Minh-Ville était considérée comme une zone verte, aussi les gens reviennent fortement au tourisme, soulageant la frustration causée par le COVID-19. "Au Nouvel An lunaire de cette année, le nombre de visiteurs augmentera fortement par rapport à l'année précédente, car les gens s'habituent progressivement à vivre avec l'épidémie et la couverture vaccinale est élevée", a-t-il déclaré. -VNA