Hanoi (VNA) - Hanoï est la première destination que les couples espagnols visitent lors de leur lune de miel au Vietnam. Ils considèrent ce pays asiatique comme le plus intéressant du moment, sur recommandation d'amis.

Greg se sent très à l'aise avec le climat estival de Hanoï. Il a beaucoup d'énergie pour marcher partout dans la ville. Photo: Vnexpress

Venant d'un pays européen confronté à la canicule, Miguel pensait que la chaleur des deux régions était similaire, mais Hanoï est plus agréable. "Sous les arbres, c'est là que je me sens à l'aise. La chaleur semble plus douce", a déclaré Miguel.Greg, de Boston (États-Unis), trouve également le climat de Hanoï agréable. "Le temps est si beau pour faire du jogging, manger. À Boston, la température est également d'environ 35oC".Benjamin et Sergio, d'Espagne, ont ajouté: "Il fait vraiment chaud l'été. Mais nous nous sentons à l'aise de marcher dans les rues".Cependant, certains touristes sont fatigués par la chaleur étouffante et humide. C'est le cas de Katherine, d'Allemagne. Se reposant sur un banc de pierre à côté de la cathédrale Saint-Joseph, elle boit constamment de l'eau pour se rafraîchir. "En Europe, bien qu'il y ait une vague de chaleur, c'est quand même plus confortable. L'air à Hanoï est trop humide", a déclaré Katherine.Pour un voyage confortable au Vietnam, Katherine et son mari ont choisi de boire et dormir beaucoup, et de voyager "lentement". Ils commencent souvent la journée tôt quand l'ambiance est encore agréable, puis rentrent à l'hôtel pour se reposer.Hanoï et les provinces du Nord sont en été. Le temps étouffant et humide peut durer jusqu'à 20h. La température peut grimper jusqu'à 34-35oC le soir, contrairement aux pays européens où bien qu'il fasse chaud pendant la journée, la température est toujours fraîche lorsque le soleil se couche. La chaleur estivale de Hanoï en particulier et du Nord en général est considérée comme désagréable par de nombreuses personnes à cause de l'humidité élevée, ce qui aggrave le ressenti de la température suffocante.- PCV/VNA