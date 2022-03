Hanoï, 9 mars (VNA) - Certains organes consultatifs ont souligné les règles médicales décourageant les touristes étrangers de venir au Vietnam, soulignant que les voyageurs étrangers et nationaux devraient recevoir le même traitement.

Des visiteurs étrangers au Temple de la Littérature à Hanoï. Photo: VNA

Dans leur lettre envoyée au Premier ministre, le Comité national de recherche sur le développement économique privé du Conseil consultatif du Premier ministre pour la réforme des procédures administratives et le Conseil consultatif du tourisme ont déclaré que les exigences médicales devraient être aussi simples que possible, et que le Vietnam doit éviter les erreurs similaires à celles dans certaines autres destinations touristiques internationales puisque de telles erreurs ont érodé l'attractivité de ces lieux.Mentionnant les exigences médicales proposées par le ministère de la Santé pour les visiteurs internationaux, le Comité national de recherche sur le développement économique privé et le Conseil consultatif du tourisme ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les exigences de test COVID-19 avant et après l'entrée entraîneront une diminution significative du nombre de touristes prévoyant de venir au Vietnam et créeront des inconvénients pour le pays lorsqu'il est en concurrence avec d'autres pour attirer les investissements étrangers et les touristes.Les propositions, avec des conditions de test et de quarantaine beaucoup plus strictes que celles pour les Vietnamiens, reflètent également la discrimination à éviter contre les arrivées internationales, ont déclaré les organes consultatifs, notant qu'elles vont également à l'encontre des directives du gouvernement sur l'adaptation au COVID-19 et les tendances dans le monde.Ces organes ont recommandé au Vietnam de suivre ce que font la plupart des autres pays, à savoir éliminer les exigences de test pour les étrangers avant le départ et après l'arrivée, et traiter tous les visiteurs internationaux et nationaux de la même manière.Ils ont également suggéré que le pays accepte la plupart des certificats de vaccination contre le COVID-19 et traite les enfants de moins de 12 ans et leurs parents de la même manière, ce qui signifie que si les parents détiennent des certificats de vaccination valides, leurs enfants sont autorisés à entrer au Vietnam sans test ni certificat de vaccination.En outre, ces organes ont estimé que tous les touristes présentant un résultat de test positif après leur entrée dans le pays ne devaient être mis en quarantaine dans leurs hôtels ou leur hébergement que jusqu'à ce que le résultat du test soit négatif, comme la règle actuelle pour les voyageurs nationaux.Alors que le Vietnam rouvrira complètement aux touristes internationaux à partir du 15 mars, les deux organismes prévoient qu'il faudra de nombreux mois, voire des années, pour que le nombre d'arrivées étrangères revienne aux niveaux d'avant la pandémie, ajoutant qu'une approche ouverte, clairvoyante et opportune renforcera la confiance dans les principales sources de visiteurs étrangers et améliorera la compétitivité du Vietnam. - VNA