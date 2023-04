Selon James Booth, participer au trafic au Vietnam apporte beaucoup d'expérience et de connaissances pratiques. Photo: Escape

Hanoï (VNA) - Selon le site de voyage Escape (Australie), de nombreux touristes de ce pays sont impressionnés par les compétences de conduite, la richesse de la cuisine et la façon dont les gens se détendent au Vietnam.

En 2022, le Vietnam est entré dans le top 10 des destinations préférées des touristes australiens. Et pour de nombreux touristes dans ce pays, le Vietnam est souvent célèbre pour la baie d'Ha Long, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Mais le pays a bien plus à offrir, en particulier certaines expériences vie bien différentes de celles des Australiens. Après une semaine au Vietnam, le journaliste d'Escape, James Booth, a noté quelques petites choses et les a partagées avec les lecteurs australiens.



Compétences de vie des Vietnamiens



Le premier concerne les compétences du peuple vietnamien en matière de circulation. Dans les rues du Vietnam, vous pouvez souvent voir beaucoup de véhicules. Les chauffeurs ont tous une manière très professionnelle d'éviter les collisions. Et selon l'observation de James Booth, au Vietnam, klaxonner ne signifie pas être en colère. Les conducteurs klaxonnent comme un moyen de communiquer "Je suis là" (ou "sortez, je ne peux pas m'arrêter"). C'est comme si les gens communiquaient simplement par le son.



Avec James Booth, apprendre à conduire au Vietnam aidera vraiment les touristes à avoir plus d'expérience et de connaissances pratiques.



Ce journaliste a également été très intéressé par la façon dont les gens se reposent. En Australie, les gens peuvent même se plaindre de la qualité du sommeil lorsqu'ils sont assis en classe affaires dans un avion, mais au Vietnam, les gens semblent à l'aise pour se reposer partout, que ce soit sur des motos dans la rue, sur des bancs, dans des pousse-pousse ou des hamacs dans les villes côtières. Le sommeil aide à restaurer l'énergie et les gens comprennent que la sieste est nécessaire pour continuer à travailler.



Et avec James Booths, les voyageurs peuvent également vivre de nouvelles expériences où qu'ils se trouvent. Pas besoin d'aller à un cours de Yoga à Bali, en Indonésie ou de participer à un cours de méditation Vipassana de 3 mois en Inde, il suffit de marcher dans la rue et de contempler la vie environnante, les visiteurs ressentiront de nombreuses vraies valeurs.

Une cuisine variée et riche

Une chose qui est également très impressionnante pour James Booth est la cuisine diversifiée du Vietnam. Les Australiens ne mangent généralement que de la viande de poulet, principalement poitrine ou cuisse. Au Vietnam, beaucoup de gens sont assez stupéfaits de voir des pattes de poulet. James Booth a courageusement essayé ce plat et s'est rendu compte que ce n'était pas aussi mauvais qu'il l'imaginait et que les gens mangent souvent ce plat en sirotant une bière pression.



Pour ce journaliste, c'est une des preuves que comparés aux Australiens, les Vietnamiens sont moins gaspilleurs et plus créatifs dans leur façon de préparer les aliments. Les plats qui semblent étranges aux touristes occidentaux tels que l'anguille, le cœur de poisson, l'escargot de mer et l'oreille de cochon ont tous leur propre façon de se transformer et apportent leur propre saveur, différente de la forme originale.



De plus, James Booth a également constaté que les Vietnamiens consomment moins d'aliments prêts à consommer et de collations que les Australiens. Selon le guide vietnamien Thanh Vuong, les Vietnamiens mangent souvent leurs repas principaux et achètent de la nourriture sur les marchés locaux où elle est plus fraîche et moins chère qu’au supermarché. La cuisine vietnamienne de qualité a aidé James Booth à se sentir mieux, physiquement et mentalement.



A propos des boissons, ce journaliste est également très impressionné par une "spécialité" de Hanoï, qui est le café à l'œuf. Il s'agit d'un café à base de café noir, de lait concentré et de jaune d'œuf battu. En ce qui concerne le goût de ce café, James Booth a dit "c'est génial, il a un goût sucré". Pour ce voyageur, c'est aussi un plat adapté pour commencer la journée avec suffisamment de caféine et un peu de protéines. -CPV/VNA