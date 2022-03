Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a travaillé avec le Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN et une délégation des représentants de 50 entreprises américaines au Vietnam.

Le Comité populaire de Long An (Sud) a organisé un échange de vue avec des entreprises sud-coréennes. A cette occasion, la Chambre sud-coréenne de commerce et d'industrie (KOCHAM) a vu le jour.

Foodex Japan 2022 s'est ouverte le 8 mars dans la préfecture de Chiba (Japon), avec la participation d'entreprises venant de dizaines de pays et de territoires, dont le Vietnam.

Grâce à des politiques de relance post-COVID-19 et à la réouverture du secteur du tourisme, le Vietnam est considéré comme un pôle d'investissemen de plus en plus attractif.