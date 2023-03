Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La Banque d'État du Vietnam a signé et promulgué le 14 mars deux décisions visant à réduire les taux d'intérêt réglementaires de 0,5 à 1 %, qui prendront effet à partir du 15 mars.

La Banque d'État du Vietnam a déclaré que la réduction des taux d'intérêt réglementaires était une solution flexible, conforme aux conditions actuelles du marché pour réaliser l'objectif de reprise de la croissance économique, orientant ainsi vers la réduction des taux d'intérêt du marché et contribuant à éliminer les difficultés rencontrées par les entreprises et l'économie.

La réduction du plafond des taux d'intérêt des prêts à court terme en dong vietnamien pour les secteurs prioritaires à 5,0%/an crée aussi des conditions favorables pour que les entreprises et les particuliers accèdent au crédit à moindre coût dans les domaines prioritaires.



La réduction des taux d'intérêt réglementaires est une étape importante, orientant la tendance de réduction des taux d'intérêt du marché dans les temps à venir, accompagnant les entreprises et les gens et contribuant à la croissance économique.

Cependant, la Banque d'État a déclaré que ce n'était pas subjectif avec l'augmentation de la pression inflationniste dans le contexte où l'inflation au cours des deux premiers mois de cette année avait augmenté à 4,5 % et l'inflation mondiale devrait rester à un niveau élevé. Les principales banques centrales ont poursuivi le processus de resserrement de la politique monétaire, d’augmentation et de maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé.

La Banque d'État suivra de près l'évolution des marchés nationaux et étrangers afin de continuer à ajuster les taux d'intérêt réglementaires. Elle continue de prévoir l'inflation et les taux d'intérêt du marché afin d’ordonner aux établissements de crédit de prendre des mesures d'économie pour stabiliser les taux d'intérêt des prêts afin d'aider les entreprises à se redresser et à développer leur production.

En février 2023, les banques commerciales ont continué à réduire les taux d'intérêt sur les dépôts afin de réduire les taux d'intérêt sur les prêts pour soutenir les entreprises et la reprise économique.

Pour rappel, en 2022, la Banque d'État du Vietnam s'était ajustée deux fois pour augmenter les taux d'intérêt réglementaires de 1% au 23 septembre et 25 octobre. - VNA