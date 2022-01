Hanoi (VNA) - Les supermarchés, les centres commerciaux et les magasins de proximité de la capitale Hanoi se préparent à assurer un approvisionnement adéquat en produits essentiels pour la prochaine fête du Têt (Nouvel An lunaire).

Les légumes, fruits frais et produits essentiels abondent sur les étals des supermarchés. Photo : VNA



Les marchandises stockées ont doublé ou triplé par rapport aux jours normaux. Elles comprennent de la viande du porc, des légumes et des fruits frais, du riz, des confiseries et des boissons. Les produits sont de types et d’origines variés, ce qui permet aux clients de choisir facilement ceux qui répondent à leurs besoins.

Certains grands détaillants tels que GO!, BigC, VinMart, Co.op Mart et Hapro Mart ont offert des réductions sur des articles essentiels tels que la viande de porc, de poulet et les œufs. Les supermarchés ont également organisé de nombreux programmes de promotion avec des prix réduits de 5 à 49 % pour des milliers d’articles pour le Têt.

Au milieu de l’évolution complexe de l’épidémie de Covid-19 qui a empêché de nombreuses personnes de retourner dans leur ville natale pour célébrer le Têt, les unités concernées ont préparé de manière proactive de nombreuses spécialités régionales telles que le banh chung (gâteau de riz gluant) et les oignons salés.

Les services de vente et de livraison en ligne sont également appliqués par les supermarchés et les magasins pour répondre à la demande des clients.

Pour créer des conditions favorables et soutenir les prix pour les consommateurs, GO!, Big C et Tops Market ont appliqué la politique de stabilisation des prix à plus de 7.000 produits de première nécessité et se sont engagées à ne pas augmenter les prix de vente de plus de 10.000 autres.

Les supermarchés ont également renforcé les réglementations de prévention et de contrôle de l’épidémie pour assurer la sécurité et le confort des consommateurs lors des achats de fin d’année tout en minimisant les rassemblements. – VNA