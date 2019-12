Photo: Internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Depuis le début de l’année, plus de 750 millions de dollars ont été versés dans les activités des start-ups vietnamiennes.

Des start-ups vietnamiennes sont venues en République de Corée, les États-Unis et Singapour…pour connecter des ressources de force étrangères.

Ces informations ont été annoncées lors d’un séminaire organisé le 10 décembre à Ho Chi Minh-Ville par le ministère des Sciences et Technologies, en collaboration avec la chaîne télévisée VTC 10 NetViet.

Le séminaire visait à connecter des Vietnamiens dans et en dehors du pays et des étrangers au Vietnam, notamment des personnes influencées au mouvement de start-up au Vietnam.

La consule générale des États-Unis à Ho Chi Minh-Ville, Marie C.Damour a affirmé que son pays appréciait toujours l'esprit entrepreneurial au Vietnam et qu’il a mis en place des espaces d’innovation dans plusieurs villes vietnamiennes dont la mégapole de Sud, Da Nang et Can Tho.

Thanh Le Anh, fondatrice de Vietnam Silicon Valley, a conseillé aux start-ups vietnamiennes de mobiliser des ressources du secteur privé, tant en matière financière qu’en matière technologique.

De 36% à 40% des investissements aux start-ups à Vietnam Silicon Valley sont réussis, soit un taux élevé par rapport à celui d’autres pays régionaux. Les premiers investissements aux projets de start-up technologique ont passé d’environ 10.000 dollars à 50.000 dollars. -VNA