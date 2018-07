Le président Moon Jae-in et son épouse Kim Jung-sook saluent de la main le dimanche 8 juillet 2018 à la montée dans l'avion à l'aéroport de Séoul pour une tournée en Inde et à Singapour. Photo: Yonhap

Séoul, 09 juillet (VNA) - Pas moins de 130 dirigeants de grandes entreprises et sociétés de taille moins importante rejoindront le président Moon Jae-in lors de sa visite d’Etat à Singapour, a annoncé lundi 9 juillet l’Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA).

Le chef d’Etat sud-coréen, actuellement en visite en Inde, effectuera mercredi une visite de trois jours à Singapour au cours de laquelle il rencontrera le Premier ministre Lee Hsien Loong.

M. Moon sera accompagné d’une délégation importante composée de PDG et hauts cadres de 72 sociétés et de chefs d’organisations. La délégation inclura notamment des représentants de 10 grands groupes industriels, dont Yoon Boo-keun, vice-président de Samsung Electronics Co., Chung Jin-haeng, PDG de Hyundai Motor Co., et Ha Hyun-hwoi, vice-président du groupe LG.

Sur la liste figurent aussi des présidents d'entreprises de taille intermédiaire et de PME telles que Ssangyong Engineering & Construction Co. et des groupes Hyundai, SM et SPC.

La délégation d’entreprises sud-coréennes participera au forum d’affaires République de Corée - Singapour prévu jeudi 12 juillet pour discuter des moyens de promouvoir la coopération bilatérale. -VNA