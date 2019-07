Un transporteur livre de repas à domicile. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Les services de livraison de repas à domicile ont le vent en poupe dans les grandes villes au Vietnam. Ces derniers jours avec la forte chaleur à Hanoï, il est facile de voir des scènes où livreurs font la queue devant les restaurants, les cafés… afin de recevoir des mets à livrer aux différents bureaux.



Duong Thuy Quynh, issue de rue Lo Duc, arrondissement de Hai Bà Trung, apporte régulièrement des repas aux bureaux. Mais maintenant, elle commande la nourriture et des boissons sur les applications de livraison express comme Now, GrapFood, Go Food…



Duong Thuy Quynh et ses collèges utilisent ces services de livraison surtout dans les jours de forte chaleur. "Sur ces applications, le choix des restaurants, cafés, boulangeries, pâtisseries… est très large pour répondre au besoin gastronomique très divers des clients. Parallèlement, on propose beaucoup de promotion avec les prix raisonnables", déclare-t-elle.



Commander des repas à domicile est devenu une habitude chez une partie de la population urbaine vietnamienne, en particulier à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Selon un sondage récent de l’entreprise d’étude de marché GCOMM, 99% des personnes interrogées utilisent des services de livraison de repas à domicile au minimum 3 fois par mois. En outre, 39% de ces personnes disent utiliser ces services deux à trois fois par semaine.



À noter, GrapFood est l’application le plus utilisée par des consommateurs, malgré sa récente entrée sur le marché vietnamien. Viennent ensuite les applications comme Now de Foody.vn, Go Food de Go-Viet, Vietnammm.com, Eat.vn, Chonmon.vn… Les services de livraison de repas à domicile sont régulièrement combinés avec l’application de transport, de messagerie, de vidéos pour augmenter l'utilité pour les internautes.



Ces plates-formes aident également à augmenter davantage le chiffre d’affaire des restaurants et des cafés. "Le frais pour joindre une application de livraison est très élevé de 15% à 20%, mais on l’accepte, car la quantité des marchandises vendues augmente de 20% à 50% par rapport au cas sans utilisation des services", déclare Mai Hùng Son, propriétaire du café Mucas dans l’impasse 29 à la rue Nguyên Chi Thanh, arrondissement de Dông Da.



Restaurants et cafés qui livrent uniquement à domicile



Les services de livraison des repas à domicile sont considérés comme un terrain fertile de l’e-commerce. Photo : CVN



On voit aujourd’hui de plus en plus des restaurants et des cafés qui livrent uniquement à domicile. L’utilisation de ces applications de livraison possède des avantages claires: plus besoin de louer une boutique onéreuse, diminution des coûts en ressources humaines et en promotion du label, ajoute-il.



D’après les experts économiques, les services de livraison des repas à domicile sont considérés comme un terrain fertile de l’e-commerce avec sa croissance annuelle de 11%. Cependant, les applications les plus utilisés appartiennent à des entreprises étrangères: GrabFood de Malaisie, Foody de Singapour et Go-Viet d’Indonésie… De fait, certaines applications vietnamiennes ne possèdent pas encore les techniques nécessaires pour percer dans ce domaine en comparaison aux concurrents étrangers.



En effet, il existe divers problèmes concernant la livraison à domiciles. Quelques acheteurs en ligne blâment les détaillants pour la mauvaise qualité nutritionnelle et le délai de livraison. De plus, certains clients se plaignent également de ne pas recevoir des marchandises quand les livreurs les distribuent à leurs domiciles.



Pour régler ces inconvénients, les fournisseurs des applications doivent perfectionner la qualité de leurs services, tandis que les acheteurs se doivent de se renseigner sur l’e-commerce avant de réaliser leurs achats en ligne.-CVN/VNA