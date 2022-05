Hanoi (VNA) – Les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est, qui se tiennent du 12 au 23 mai à Hanoï et dans 11 localités du Nord, offrent une opportunité "en or" pour promouvoir le tourisme. Bon nombre de programmes et circuits attractifs ont ainsi été lancés à cette occasion.

Devant l’ancienne citadelle impériale de Thang Long, à Hanoi. Photo: VNA

D’après Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Administration nationale du tourisme, après 19 ans, le Vietnam accueille de nouveau cette année les Jeux d’Asie du Sud-Est, 31e édition, (SEA Games 31). C’est aussi le premier événement sportif majeur de l’Asie du Sud-Est après deux ans de crise sanitaire.

Le secteur du tourisme national agit fortement pour promouvoir l’image du pays et du peuple auprès des visiteurs internationaux. C’est ainsi que 12 localités du Nord où se tiennent les compétitions sportives ont lancé des programmes et circuits attractifs pour présenter leurs atouts touristiques.



Quintessence culinaire et artisanale de Hanoï



Hanoï organise du 19 au 23 mai le Festival de la gastronomie et du tourisme artisanal 2022. Les pavillons sont installés dans la rue Lê Quang Dao et l’arrondissement de Nam Tu Liêm. La capitale, avec 47 des 52 métiers d’artisanat traditionnels recensés dans le pays, en dévoile à cet événement plusieurs dont la céramique de Bat Tràng, la soie de Van Phuc, la vannerie de Phu Vinh, la laque poncée de Hà Thai et Son Dông...

Des spécialités culinaires de Hanoï seront présentées aux visiteurs du 19 au 23 mai, à l’occasion des SEA Games 31. Photo : CTV/CVN



Outre les espaces de démonstration du savoir-faire, et d’exposition de produits, les visiteurs peuvent participer directement à plusieurs étapes de production sous la guidance d’artisans.



Dans les pavillons culinaires, les artisans sont aussi prêts à montrer leur savoir-faire dans la préparation de spécialités de la capitale... Les touristes peuvent y apprendre la préparation d’un plateau traditionnel des Hanoïens.



D’après Nguyên Hông Minh, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, afin de tirer le meilleur parti des SEA Games 31, Hanoï organise également la Fête du tourisme du 13 au 15 mai dans la rue Dinh Tiên Hoàng, au bord du lac de Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée), sur le thème "Hanoï, y venir c’est l’aimer". En outre, durant les jours de compétitions, la rue piétonne de Trinh Công Son dans l’arrondissement de Tây Hô est animée tous les samedis et dimanches par des spectacles et des stands de gastronomie de rue.



Circuits de découverte des patrimoines



Outre Hanoï, les compétitions des SEA Games 31 sont organisées dans 11 ville et provinces du Nord que sont Bac Ninh, Bac Giang, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoà Binh, Vinh Phuc, Phu Tho. Ces localités ont collaboré avec les agences de voyages pour lancer des circuits spéciaux dont deux tours de découverte "Hanoï - Viêt Tri - Sa Pa - Ninh Binh" (six jours) et "Hanoï - Viêt Tri - Sa Pa - Ha Long" (sept jours). Les visiteurs qui s’y inscrivent se voient offrir des billets d’avions de Vietravel Airlines et ceux des matchs au stade de Viêt Tri dans la province de Phu Tho.

Vue aérienne de la rivière Ngô Dông, province de Ninh Binh (Nord). Photo : VNA



L’Administration nationale du tourisme publie également sur son site web (http://seagames31.vietnamtourism.gov.vn/tour-in-hanoi/) des informations détaillées sur les circuits dans Hanoï à cette occasion. En particulier, le Service municipal du tourisme a lancé deux circuits à vélo dénommés "Empreintes de l’ancien village de Bat Tràng" et "Quintessence de Tràng An" permettant aux touristes de découvrir le centre-ville et des villages de métiers traditionnels de la banlieue.

La province de Quang Ninh (Nord) propose neuf circuits assurés par le voyagiste Honggai Tours Quang Ninh, en collaboration avec le Centre de voyages Heritage Travel.



Quant à Phu Tho, Nguyên Dac Thuy, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré qu’afin de promouvoir auprès des amis nationaux et internationaux son identité culturelle, la province a décidé de monter des stands de présentation de produits du terroir et d’élaborer des visites de patrimoines culturels immatériels reconnus par l’UNESCO dont le culte des rois Hùng, fondateurs de la nation, et le hát xoan (chant printanier).



Pendant les jours où se tiennent les compétitions sportives, Phu Tho organisera des représentations de hát xoan dans les communes de Kim Duc et Hung Lô, ainsi que dans la ville de Viêt Tri.



Les SEA Games 31 sont un événement sportif important qui a un grand impact sur "l’industrie sans fumée". Il donne un coup de projecteur géant sur Hanoï et ses provinces environnantes. C’est aussi un accélérateur pour l’activité économique et touristique, et l’essor de la pratique sportive au sein de la population. Selon les professionnels du tourisme, c’est une occasion à ne pas manquer pour présenter la beauté du pays et ses spécialités locales. – CVN/VNA