Yên Bai (VNA) – Les rizières en terrasse à Mù Cang Chai (province septentrionale de Yên Bai) figurent dans la liste du Patrimoine national spécial, approuvé par le gouvernement le 31 décembre dernier.

Les rizières en terrasses à Mù Cang Chai (province de Yên Bai). Photo : VNA

Devenue l’une des destinations incontournables dans la région Nord-Ouest du pays, les rizières en terrasse à Mù Cang Chai accueillent beaucoup de touristes et surtout des jeunes. Représentant une superficie totale de 2.200 hectares, les rizières se situent sur trois communes, qui sont La Pan Tân, Chê Cu Nha et Dê Xu Phinh du district Mù Cang Chai.Cette exploitation a été récemment reconnu patrimoine national spécial par le gouvernement. En 2007, elle avait déjà reçu le titre de patrimoine mondial par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.Selon whenonearth.net, un site web populaire sur le tourisme, les rizières en terrasses à Mù Cang Chai possèdent un charme particulier qui leur confère leur originalité. Le site Discovery a aussi présenté la beauté de ces rizières dans l’un de ses articles.À noter qu’il est préférable de venir les admirer de mai à juin lorsqu’elles sont bien vertes contrairement à la période septembre-octobre où le riz mûrit et jaunit les rizières.Hormis les rizières en terrasse à Mù Cang Chai, six autres sites sont classés dans la liste du Patrimoine national spécial : le défilé de Chi Lang dans la province de Lang Son ; la vieille citadelle de Xuong Giang à Bac Giang ; le mont Non Nuoc à Ninh Binh ; le vestige historique et le site pittoresque de Sâm Son à Thanh Hoa ; la maison communale de Dai Phùng ; l’ensemble des pagodes, temples et maisons communales dédiés aux deux sœurs Trung à Hanoi. – CVN/VNA