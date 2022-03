Les réserves de change du Vietnam ont atteint 105 milliards de dollars en 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les réserves de change du Vietnam ont atteint 105 milliards de dollars en 2021, contre 55,5 milliards de dollars en 2018 et 25,3 milliards de dollars en 2015, et continueront d’augmenter, selon la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI).

Les réserves de change du pays ont connu une croissance continue depuis 2011. Ces réserves sont désormais 8,8 fois supérieures à celles de 2010 et près de 3,9 fois supérieures à celles de 2015.

Les réserves de change ont augmenté assez largement, malgré le COVID-19, et se classent actuellement au 5e rang en Asie du Sud-Est, au 14e rang en Asie et au 24e rang du monde.

Les réserves de change du pays en hausse contribuent à assurer la sécurité financière conformément aux normes internationales, à stabiliser le taux de change, à élever la confiance en le dông vietnamien. -VNA