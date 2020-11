Hanoi (VNA) - La deuxième vague de Covid-19 au Vietnam a bouleversé le calendrier des représentations artistiques. Les organisateurs n’ont cependant pas été pris au dépourvu. Ils ont tout simplement mis à profit les expériences de représentations en ligne acquises précédemment. Le fait marquant, c’est que ces représentations en ligne n’ont plus ce côté « solution de circonstance » qu’elles avaient au début. Elles deviennent une tendance, inéluctable, qui mérite de faire l’objet d’une stratégie d’investissement conséquente.

Le concert « VNSO Season opening concert ». Photo : hanoimoi.com.vn

Août 2020. L’Orchestre symphonique du Vietnam annule in extremis un concert prévu à l’Opéra de Hanoï, qu’il remplace par une émission en direct sur Youtube et Facebook, intitulée « VNSO Season opening concert ». Suite à ce concert d’ouverture de saison, l’orchestre adapte sa salle de répétition aux normes des représentations en ligne.Le Théâtre de la Jeunesse, le Théâtre dramatique du Vietnam, le Théâtre des marionnettes de Thang Long, le Théâte de chant, de danse et de musique du Vietnam et bien d’autres institutions artistiques proposent aussi des spectacles sur Youtube et Facebook. Les artistes que nous avons rencontrés semblent n’y trouver aucun inconvénient.« Les représentations en ligne nous apportent un public bien plus nombreux que les représentations sur scène, et notre notoriété s’en trouve renforcée », dit l’un.« C’est une autre façon tout à fait valable de partager sa passion de la musique », estime un autre.« L’interaction avec le public est beaucoup plus simple sur les réseaux sociaux qui sont devenus une excellente chaîne de communication », ajoute un troisième.Le choeur de la Voix du Vietnam suit aussi cette tendance, comme l’indique Hoàng Tùng, l’un de ses chanteurs émérites.« Ère numérique oblige, la transition vers les représentations en ligne est quelque chose d’absolument logique, d’autant plus que les réseaux sociaux sont devenus autant de réseaux de communication », constate-t-il. « Les interactions avec le public nous encouragent à nous renouveler et à nous perfectionner sans cesse ».Au mois de mai, en pleine période d’accalmie entre deux vagues de Covid-19, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dông a demandé au Département des arts de la scène de créer un théâtre en ligne de niveau national. Pour Nguyên Tiên Dung, directeur du Théâtre des marionnettes du Vietnam, c’est un excellent projet.« Je compte beaucoup sur ce théâtre en ligne qui sera placé sous les auspices du ministère de la Culture ou du Département des arts de la scène », dit-il. « Il présentera plusieurs formes artistiques et la qualité des performances sera certifiée par ledit département. Ce sera lors un honneur pour chaque artiste de pouvoir s’y produire ».D’après Kim Xuân Hiêu, directeur adjoint de l’Orchestre symphonique du Vietnam, pour peu qu’ils soient professionnels, les artistes dignes de ce nom savent s’adapter à toutes circonstances. La mise en place et le développement de représentations en ligne ne compromettent nullement les représentations sur scène. Au contraire, ces théâtres virtuels ont le pouvoir de libérer l’art des murs fermés pour l’approcher d’un public plus diversifié, de susciter l’intérêt de ce dernier et de l’inciter à venir, un jour, assister à une représentation sur une scène réelle, estime-t-il.D’ailleurs, l’une n’excluant pas l’autre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme envisage de développer parallèlement les deux formes de représentations. - VOV/VNA